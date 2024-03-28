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5-7 систем Patriot від США розблокували б індустрію і небо для наступу — Зеленський
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5-7 систем Patriot від США розблокували б індустрію і небо для наступу — Зеленський

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Patriot ППО зенітно-ракетний комплекс, протиповітряна оборона Петріот
Система ППО Patriot. AP

Президент України Володимир Зеленський сказав, що США ще не передавало Україні системи Patriot — це робили інші країни. 5-7 цих ППО-систем від Сполучених Штатів могли б розблокувати небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю CBS News.

"Ми вдячні за все Сполученим Штатам, за велику допомогу для нас. Але один дуже серйозний момент — системи Patriot, розташовані в нас, прийшли не зі Сполучених Штатів. Кошти — 1,5-2 млрд доларів, — виділялися на ці системи та снаряди до них, але самі системи прибули з різних держав. Гроші ніколи до нас не заходили", — розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що Путін не налаштований на перемовини та закінчення війни, тож Україна має стати сильною на полі бою. Для цього потрібні 2 речі — далекобійні ракети та більше систем Patriot.

"Тоді ми розблокуємо небо, і наші хлопці будуть іти вперед. А для цього потрібен паритет в артилерії".

Як зазначив Зеленський, потрібно, щоби Путін займався своєю землею, а не окупацією інших країн, для цього потрібно його послабляти.

"5-7 систем Patriot від Сполучених Штатів захистять сьогодні індустріальні платформи в Україні для того, щоб у нас була можливість працювати, а дітям — ходити в школу. І це розблокує небо, і будуть кроки вперед. Це буде послаблення для Путіна всередині держави", — підкреслив Володимир Зеленський.

Patriot в Україні

19 квітня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що перші системи ППО Patriot прибули до України. Їх передала Німеччина.

Раніше президент Володимир Зеленський стверджував, що 10 зенітно-ракетних комплексів Patriot "кардинально змінили б ситуацію" у війні.

2 січня тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що під час масованого обстрілу України Повітряні сили збили 10 із 10 російських ракет "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico закликав міжнародних партнерів надати Україні системи ППО Patriot, які захистять життя українців та економіку.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

  • максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;
  • максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;
  • мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

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