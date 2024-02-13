Сенат США підтримав законопроєкт, який включає $60 млрд допомоги Україні

Сенат США підтримав законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 млрд доларів, який передбачає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню. Тепер документ має підтримати Палата представників і підписати президент Джо Байден.

Законодавці подолали поріг у 60 голосів для направлення закону до Палати представників, передає The Guardian.

Законопроєкт передбачає понад 60 млрд доларів допомоги Україні, 14 млрд – Ізраїлю, 9,15 млрд – на гуманітарні потреби Газа, Західного берега річки Йордан та України, та 4,83 млрд доларів – підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, і стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним особам у Газі та на Західному березі, в Україні та інших зонах конфлікту по всьому світу.

Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе підписати його.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер за підсумками голосування заявив, що сьогодні був ухвалений "один з найбільш історичних і важливих законопроєктів, які коли-небудь проходили через Сенат".

"Цим законопроєктом Сенат дотримав свого слова перед українцями, які відчайдушно потребують постачання та боєприпасів; перед невинним палестинським цивільним населенням, яке потребує допомоги; перед ізраїльтянами, які потребують підтримки, а також перед американськими військовослужбовцями, які патрулюють в Індо-Тихоокеанському регіоні, Червоному морі та в усьому світі", — сказав він.

Шумер сподівається, що спікер Джонсон винесе цей законопроєкт на розгляд Палати представників і його ухвалять.

"Сьогодні ми змусили Володимира Путіна пошкодувати про той день, коли він поставив під сумнів рішучість Америки. І ми чітко дали зрозуміти іншим, таким як президент Китаю Сі, що не варто випробовувати нашу рішучість. Я вірю, що якщо спікер Джонсон винесе цей законопроєкт на розгляд Палати представників, він пройде з такою ж потужною двопартійною підтримкою", — сказав сенатор.

Що відомо про допомогу від США для України

Питання про продовження допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки триває ще від жовтня 2023 року. Тоді президент Джо Байден наполягав ухвалити законопроєкт щодо продовження допомоги Україні, Ізраїлю та країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань, на 106 мільярдів доларів.

У листопаді спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою. Згодом хотіли ухвалити законопроєкт допомоги Ізраїлю без України, проте процес затягнувся до лютого 2024 року.

Сенат США 5 лютого оприлюднив деталі законопроєкту, який передбачає спільну допомогу вартістю 118 мільярдів для України, Ізраїлю та Тайваню. Також туди входить фінансування охорони південного кордону. Для України передбачені понад 60 мільярдів доларів.

Нині сенатори намагаються ухвалити законопроєкт допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню без питання фінансування безпеки кордонів США.