НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Україна сподівається розпочати переговори з ЄС про вступ у першій половині 2024 року — Шмигаль
ДЕНИС ШМИГАЛЬЄСПодіїСвітПолітика

Україна сподівається розпочати переговори з ЄС про вступ у першій половині 2024 року — Шмигаль

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Україна сподівається розпочати переговори з ЄС про вступ у першій половині 2024 року — Шмигаль
. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Ruslan Kaniuka /Ukrinform/Future Publishing/Getty Images

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує розпочати переговори з Євросоюзом стосовно вступу до липня.

Про це глава уряду повідомив у інтерв'ю Euractiv.

"Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської ради на найближчому засіданні (цього тижня — Ред.) і віримо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року", — сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр прокоментував ситуацію на тлі того, що 12 березня ЄК направила проєкт переговорних рамок для переговорів стосовно членства України та Молдови державам-учасницям Євросоюзу.

"Сподіваємося, що європейські партнери схвалять його без додаткових поправок, як пропонує Європейська комісія. Президент ЄР Шарль Мішель назвав 2030 рік можливим цільовим роком для подальшого розширення Євросоюзу, однак ми зробимо все можливе для України, аби це сталося раніше, одразу після нашої перемоги", — зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, Україна виконає "домашнє завдання" дуже швидко.

"Я вважаю, що це займе у нас не більше двох років", — підкреслив прем'єр.

На запитання, чи не переймається він, що заявка зіткнеться з опором з боку низки держав-членів Європейського союзу через великі витрати, глава уряду відповів: "Україна принесе в ЄС набагато більше, ніж коштуватиме процес приєднання".

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в державі проведуть низку важливих реформ. На думку ЄК, Київ чітко продемонстрував прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Денис Шмигаль
Шмигаль обговорив з сенатором Гремом нагальні потреби України для економіки та фронту
Денис Шмигаль
Шмигаль назвав ключові сектори, в яких Україна готова заявити про себе як майбутній член ЄС
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль
Україна наступного тижня очікує транші від МВФ та ЄС — Шмигаль
Україна наступного тижня очікує транші від МВФ та ЄС — Шмигаль
На початок