Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує розпочати переговори з Євросоюзом стосовно вступу до липня.

Про це глава уряду повідомив у інтерв'ю Euractiv.

"Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської ради на найближчому засіданні (цього тижня — Ред.) і віримо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року", — сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр прокоментував ситуацію на тлі того, що 12 березня ЄК направила проєкт переговорних рамок для переговорів стосовно членства України та Молдови державам-учасницям Євросоюзу.

"Сподіваємося, що європейські партнери схвалять його без додаткових поправок, як пропонує Європейська комісія. Президент ЄР Шарль Мішель назвав 2030 рік можливим цільовим роком для подальшого розширення Євросоюзу, однак ми зробимо все можливе для України, аби це сталося раніше, одразу після нашої перемоги", — зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, Україна виконає "домашнє завдання" дуже швидко.

"Я вважаю, що це займе у нас не більше двох років", — підкреслив прем'єр.

На запитання, чи не переймається він, що заявка зіткнеться з опором з боку низки держав-членів Європейського союзу через великі витрати, глава уряду відповів: "Україна принесе в ЄС набагато більше, ніж коштуватиме процес приєднання".

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в державі проведуть низку важливих реформ. На думку ЄК, Київ чітко продемонстрував прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.