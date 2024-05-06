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"Якщо прийде час, ми будемо безмежно вдячні" — Шмигаль про війська НАТО в Україні
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"Якщо прийде час, ми будемо безмежно вдячні" — Шмигаль про війська НАТО в Україні

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Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Вашингтоні, 17 травня 2024 року. AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна була б вдячна, якби НАТО відправило в Україну свої війська, однак зараз українці просять у партнерів лише зброю.

Про це Шмигаль сказав в інтерв'ю канадському телеканаду CBC.

"Якщо прийде час, ми будемо безмежно вдячні і будемо раді", — сказав глава уряду, відповідаючи на питання про те, чи прийняла б Україна додаткові війська з країн НАТО.

Також Шмигаль зазначив, що підкріплення, безумовно, допомогло б відкинути росіян.

Крім того, прем'єр-міністр заявив, що Україна розраховує на те, що НАТО ухвалить рішення щодо заявки країни на членство на саміті у Вашингтоні в липні.

"Наша армія працює за стандартами НАТО. Ми провели всі необхідні реформи, і тепер ми за крок до запрошення", — додав він.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

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