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Шмигаль обговорив із Блінкеном пакет військової допомоги від США на $400 млн та інвестиції в Україну
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Шмигаль обговорив із Блінкеном пакет військової допомоги від США на $400 млн та інвестиції в Україну

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Шмигаль, Блінкен
Премєр-міністр України Денис Шмигаль і держсекретар США Ентоні Блінкен. Пресслужба Кабміну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорив черговий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Про це глава українського уряду повідомив у Telegram.

Також, за словами Шмигаля, він наголосив на потребі посилення ППО в Україні, зокрема для захисту енергетичних об’єктів.

"Отримав запевнення, що Сполучені Штати працюють у цьому напрямку. Також важлива тема нашого діалогу — конфіскація російських активів. Шукаємо рішення як використати їх на користь України. Під час зустрічі було зазначено, що низка приватних компаній зі США зацікавлена в інвестиціях в нашу державу. У цьому контексті ми обговорили з Ентоні Блінкеном створення спроможностей для інвестицій приватного сектору", — додав український прем'єр.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк додала, що на зустрічі також була присутня американська спецпредставниця з питань відновлення Пенні Пріцкер.

За її словами, Блінкен, Пріцкер та Шмигаль також обговорили, як забезпечити економічний успіх України за допомогою американської допомоги в енергетиці, експорті та бізнесі, а також підтримки реформ в Україні з боку США, що сприятиме залученню інвестицій приватного сектору для відновлення України".

14 травня державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав з неоголошеним візитом в Україну.

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