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Шмигаль: ЄС остаточно схвалив торговельний безвіз для України ще на рік
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Шмигаль: ЄС остаточно схвалив торговельний безвіз для України ще на рік

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Шмигаль: ЄС остаточно схвалив торговельний безвіз для України
Прапори України та ЄС. Getty Images/EyeEm/Anastasia Malaman

Європейський Союз остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у понеділок, 13 травня.

Він зазначив, що це важлива підтримка для українських виробників, експорту та економіки.

"Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі", — наголосив Шмигаль.

ЄС запровадив Автономні заходи для торгівлі з Україною з 4 червня 2022 року, щоб підтримати українських виробників та економіку в умовах, коли країна змушена оборонятися на тлі російської агресії.

Водночас ЄС запровадив так звані коридори солідарності на сухопутних кордонах, щоб надати Україні можливість продовжувати експорт сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки в умовах блокування Росією чорноморських портів.

Оновлені АЗТ набудуть чинності 6 червня і діятимуть до 5 червня 2025 року, зазначається на сайті Єврокомісії.

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