Шмигаль: ЄС остаточно схвалив торговельний безвіз для України ще на рік

Європейський Союз остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік.
Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у понеділок, 13 травня.
Він зазначив, що це важлива підтримка для українських виробників, експорту та економіки.
"Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі", — наголосив Шмигаль.
ЄС запровадив Автономні заходи для торгівлі з Україною з 4 червня 2022 року, щоб підтримати українських виробників та економіку в умовах, коли країна змушена оборонятися на тлі російської агресії.
Водночас ЄС запровадив так звані коридори солідарності на сухопутних кордонах, щоб надати Україні можливість продовжувати експорт сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки в умовах блокування Росією чорноморських портів.
Оновлені АЗТ набудуть чинності 6 червня і діятимуть до 5 червня 2025 року, зазначається на сайті Єврокомісії.