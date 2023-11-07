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"Радіо Свобода": Єврокомісія оцінює готовність України до переговорів про вступ — чотири з семи умов виконані
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"Радіо Свобода": Єврокомісія оцінює готовність України до переговорів про вступ — чотири з семи умов виконані

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&quot;Радіо Свобода&quot;: Єврокомісія оцінює готовність України до переговорів про вступ — чотири з семи умов виконані
БРЮССЕЛЬ, Бельгія (Фото Тьєррі Монасса / Getty Images)

Європейська комісія оцінює виконання українською державою семи рекомендацій для початку переговорів про вступ та вважає повністю завершеними чотири.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на звіт ЄК щодо України.

Як пишуть журналісти, у внутрішньому документі Єврокомісії вказано, що завершеними вважається виконання:

  • впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;
  • завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;
  • реформа медіагалузі — приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Водночас інші три критерії супроводжуються рекомендаціями від Європейської комісії стосовно подальшого виконання. Зокрема завершеним повністю не вважається подальше посилення боротьби з корупцією. У межах цього кроку ЄК очікувала призначення нового глави САП та директора НАБУ.

"Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу", — цитує звіт Єврокомісії "Радіо Свобода".

В Брюсселі також очікували від Києва обмеження надмірного впливу олігархів й у документі ЄК зазначається, що Україні "все ж варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів".

У частині реформи законодавства щодо нацменшин, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, нагадується, що виконані не всі з них. Європейська комісія підкреслює необхідність впровадити решту зауважень, згаданих "у висновку від червня 2023 року та її подальшому висновку від жовтня 2023 року, зокрема шляхом внесення змін до законів про державну мову, засоби масової інформації та освіту".

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

26 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

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