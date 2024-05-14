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Кабмін створить Стратегічну інвестиційну раду — Шмигаль
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Кабмін створить Стратегічну інвестиційну раду — Шмигаль

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Шмигаль
Прем'єр-міністр міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 10 травня 2024 року. Пресслужба уряду

Кабінет міністрів України створить Стратегічну інвестиційну раду задля напрацювання єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій та пропозицій для вдосконалення законодавства.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час уряду 14 травня.

"Ще одне рішення на порядку денному, яке стосується ефективності управління — це впорядкування сфери публічних інвестицій. Важливо чітко бачити скільки, куди та навіщо інвестує держава, і на які результати розраховує. Тому ми створюємо Стратегічну інвестиційну раду, дорадчий орган при уряді", — пояснив він.

За словами Шмигаля, завдання ради – сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства.

Раніше у Мінекономіки повідомляли, що у межах програми Ukraine Facility створюється механізм української гарантії обсягом 7,8 мільярда євро, яка забезпечить покриття ризиків, пов’язаних з роботою бізнесу через повномасштабну війну.

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