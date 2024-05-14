Кабмін створить Стратегічну інвестиційну раду — Шмигаль

Кабінет міністрів України створить Стратегічну інвестиційну раду задля напрацювання єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій та пропозицій для вдосконалення законодавства.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час уряду 14 травня.

"Ще одне рішення на порядку денному, яке стосується ефективності управління — це впорядкування сфери публічних інвестицій. Важливо чітко бачити скільки, куди та навіщо інвестує держава, і на які результати розраховує. Тому ми створюємо Стратегічну інвестиційну раду, дорадчий орган при уряді", — пояснив він.

За словами Шмигаля, завдання ради – сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства.

Раніше у Мінекономіки повідомляли, що у межах програми Ukraine Facility створюється механізм української гарантії обсягом 7,8 мільярда євро, яка забезпечить покриття ризиків, пов’язаних з роботою бізнесу через повномасштабну війну.