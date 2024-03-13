У Верховній раді сьогодні, 13 березня, зареєстрували законопроєкт №11079 про звільнення засуджених для служби за контрактом у Збройних силах України.

Картка законопроєкту опублікована на сайті Верховної ради.

Документом пропонується внести зміни до законодавства, надавши засудженим право на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за умови, що вони підуть служити за контрактом у ЗСУ.

Як зазначили у Міністерстві юстиції України, відповідна законодавча ініціатива є результатом спільної роботи із нардепами, Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ.

"У разі схвалення законопроєкту, яке, впевнена, відбудеться доволі скоро, засуджені зможуть приєднатися до лав ЗСУ. А це — тисячі людей, які можуть бути залучені не лише до бойових дій, а і до іншої важливої роботи, необхідної в українській армії", — зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Водночас у Мін'юсті нагадали, що чинне законодавство забороняє мобілізовувати засуджених та людей із судимістю навіть за їхнім бажанням.

Наприкінці лютого заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька пояснювала, що уряд у першу чергу розглядає можливість залучення до ЗСУ тих засуджених, які вже відбули покарання. За її словами також розглядався варіант, щоб ув'язнені або люди з судимістю виконували допоміжні функції у війську, і це б було "доречніше, ніж просто перебувати у в'язниці".

Раніше голова Міністерства юстиції України Денис Малюська запропонував мобілізувати засуджених без їх згоди, заявивши, що захищати країну — це обовʼязок кожного.

За даними пенітенціарної статистики Ради Європи, станом на січень 2020 року, кількість ув'язнених в Україні складала 52 609 людей.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.