Рішення Кабміну про 70 тис. грн доплати військовим "слабо забезпечене фінансово" і у другому півріччі можуть виникнути виклики з наповненням бюджету власними надходженнями.

Про це на брифінгу у Верховній Раді сказав нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, передає кореспондент Суспільного.

"Уряд прийняв рішення, яке дуже слабо забезпечене фінансово. Чи будуть знайдені ці фінанси? Будуть, тому що це військові, звичайно, маємо це зробити. Але, відверто кажучи, це знову ж таки історія, коли одночасно, наприклад, міністр заявляє, що ми можемо втрачати гроші на марафон, але нам ці 2 мільярди вже не грають роль, і одночасно ми бачимо проблеми з фінансуванням військових видатків", — сказав він..

Водночас нардеп зазначив, що у другому півріччі можуть виникнути виклики з наповненням бюджету власними надходженнями.

"На жаль, знаючи бюджет, я думаю, що у другій половині цього року виклики по бюджету, особливо ті, що стосуються наповнення нашими власними надходженнями, будуть достатньо високими. Тому, я думаю, що всі ці проблеми, так чи інакше, пов'язані з лімітованим державним фінансовим ресурсом на забезпечення таких рішень", — сказав Железняк.

11 квітня парламент проголосував за те, що уряд має підготувати документи стосовно додаткової премії у 70 тисяч гривень військовим на передовій.

12 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалив постанову стосовно доплат в розмірі 70 тисяч гривень для військових, які перебувають на передовій. Одноразову винагороду нараховуватимуть за кожні 30 днів виконання таких завдань.