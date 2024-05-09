Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Про це йдеться на сайті Верховної ради у картках до законопроєктів №11234 та №11235.

Нове продовження почне діяти з 14 травня — до 11 серпня 2024 року. Це вже одинадцяте рішення щодо дії воєнного стану з початку повномасштабної війни.

Наразі воєнний стан продовжений до 13 травня 2024 року.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Того ж дня представник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв'язку з агресією РФ та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Відтоді воєнний стан і мобілізацію в Україні неодноразово продовжували.