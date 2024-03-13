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Стефанчук про прив'язку бронювання до рівня доходів: на одного воїна треба вісім людей, які забезпечують його утримання
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Стефанчук про прив'язку бронювання до рівня доходів: на одного воїна треба вісім людей, які забезпечують його утримання

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Стефанчук про "економічне бронювання"
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час інтерв'ю Суспільному. Київ, 11 березня 2024 року. Фото: Вадим Сарахан для Суспільного

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає можливість зміни системи бронювання громадян від мобілізації таким чином, щоб це бронювання залежало від рівня доходів особи. Хоч сам він ставиться до такої ідеї скептично.

Про це Стефанчук сказав в інтерв’ю Суспільному. "Свого часу, якщо не помиляюсь, в 12 чи 13-му сторіччі в Англії, існував такий "податок на боягузтво". Коли платили гроші для того, щоб не йти в лицарі. І цей податок потім існував у дуже багатьох країнах. Я не знаю історично країну, де це спрацювало", – зазначив він. Але, за словами Стефанчука, економічний аспект цього питання – "не остання річ".

“На одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, які забезпечують економічно утримання цього воїна. Економіка – це теж не остання річ. Треба віднаходити ті заходи і засоби, які можуть сприяти підняттю рівня економіки”, – додав спікер українського парламенту.

Напередодні депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що уряд планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати. За його даними, бронювання зокрема зможуть отримати ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень, сплачує ПДФО щонайменше 6,3 тисячі гривень і ЄСВ обсягом щонайменше 7,7 тисячі гривень.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від військової служби. За його словами, для бронювання від мобілізації будуть враховувати зокрема сплату податків та розмір зарплати.

Про законопроєкт про мобілізацію, єдність парламенту та стиль життя депутатів під час повномасштабної війни – інтерв’ю з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком дивіться та читайте на Суспільному у проєкті “Ремовська Інтерв’ю у четвер, 14 березня”.

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