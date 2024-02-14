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Мін'юст хоче мобілізувати засуджених на рівні з іншими
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Мін'юст хоче мобілізувати засуджених на рівні з іншими

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Мобілізація, Малюська
Міністр юстиції України Денис Малюська. Фото: УНІАН

Голова Міністерства юстиції України Денис Малюська пропонує мобілізувати засуджених без їх згоди, заявляючи, що захищати країну — це обовʼязок кожного.

Про це чиновник заявив в етері національного телемарафону "Єдині новини".

Він додав, що питання не полягає в тому, скільки охочих є серед засуджених.

"Ніхто їх не планує питати. Принаймні, така наша позиція. Це обов’язок кожного громадянина — захищати державу", — сказав чиновник.

Голова Мінʼюсту каже, що громадяни, які колись скоїли злочин і отримали покарання, не обов’язково термін за ґратами, і тепер перебувають або завжди перебували на волі, це не привід для того, щоб не захищати батьківщину. Він додав, що йдеться про "десятки тисяч людей" і під час проведення мобілізації має бути справедливість.

"У будь-якому разі рішення про те, щоб мобілізувати чи не мобілізувати громадянина із судимістю, має ухвалювати не такий громадянин, а наші органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії. Це наша позиція і ми будемо просити депутатів підтримати це", — заявив Малюська.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

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