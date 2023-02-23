Вранці 24 лютого 2022 року Путін наказав ввести російські війська на територію України. О п'ятій ранку почалось бомбардування Києва, Харкова, Херсонщини, Краматорська та Маріуполя. Як жила Кіровоградська область у перші дні війни – читайте.

У Кропивницькому 24 лютого – в повітрі літаки. На світанку люди стають в черги за пальним на заправках. Діти не йдуть до школи, студентів з інших міст закликають роз'їхатись по домівках. З лікарень виписують пацієнтів, які можуть лікуватись удома.

Напівпорожні полиці магазину у Кропивницькому, черга на заправку та в аптеку. 24 лютого 2022 рік. Фото: Суспільне Кропивницький

О шостій годині ранку на території військової частини А1201, що у селі Богданівка Суботцівської громади пролунали два вибухи, розповів Суспільному місцевий житель Олександр Ткаченко: "Люди на станції чекали на електричку. Пролунав страшний вибух, з полум’ям. Військових підняли за тривогою. Кажуть про можливу евакуацію містечка, але паніки немає. Жінка моя працює в магазині, і вона – на роботі". Голова обладміністрації Марія Чорна сказала, що снарядів не скидали, вибухівку заклали: "Вибухівка закладена була. Наслідки усунули, погасили. Охорону посилили". Травмованих і загиблих не було.

У мережі ширяться публікації про перевірку систем оповіщення о 13:00, в облдержадміністрації це спростовують. Через годину – чутки про підрив водонасосної станції у Світловодську. За словами речниці підприємства "Дніпро-Кіровоград" Алли Зейферт, ця інформація не відповідала дійсності.

На площі у Кропивницькому збираються чоловіки, готові стати до лав ЗСУ.

На площі у Кропивницькому збираються чоловіки, готові захищати Україну. 24 лютого 2022 рік. Фото: Суспільне Кропивницький

Поліція просить на вулицях особливу увагу звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі. Рятувальники встановили інформаційний намет на Козачому острові.

На Козачому острові встановили намет і збирають допомогу для військових. 24 лютого 2022 рік. Фото: Суспільне Кропивницький

Надвечір на Кіровоградщині ввели комендантську годину з 22:00 до 6:00 на 30 діб.

25 лютого о 05:00 в Канатовому увімкнули сигнал тривоги. Аеропорт не обстрілювали, був вибух у полі, – сказала голова вже військової адміністрації (відповідний указ президент підписав напередодні) Марія Чорна. В генштабі повідомили — по підрозділах в районі Кропивницького завдали повітряного удару.

В області почали розміщувати переселенців – переважно в школах. На ранок 25 лютого в регіон приїхали понад три тисячі людей. Потрібні теплі ковдри, матраци, подушки, теплі речі, посуд та харчі. Люди гуртуються, щоб допомогти тим, хто оборонятиме регіон – готують їм їжу, збирають одяг і ліки, плетуть маскувальні сітки.

У гуртожитку Кропивницького збирають речі для переселенців. 27 лютого 2022 рік. Фото: Суспільне Кропивницький

Черга з охочих здати кров. Кропивницький. 25 лютого 2022 рік. Фото: Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому розвішують листівки із закликом виключати світло у темний час доби та знищувати мітки, які може використовувати російська армія. Місто вночі патрулює поліція, СБУ і військові, які мають досвід служби на Сході.

Хлопчик розміщує оголошення на під'їзді про заклик вимикати світло у Кропивницькому, мітки на деревах. Фото: Суспільне Кропивницький

26 лютого військові перевіряли інформацію щодо висадки російського десанту на території Дмитрівської громади у Кіровоградській області, яка не підтвердилась. Люди облаштовують укриття, а Козачий острів стає центром гуманітарної допомоги переселенцям та військовим. Триває мобілізація до лав ЗСУ.

Кропивничанка облаштовується в укритті. 26 лютого 2022 рік. Фото: Суспільне Кропивницький

Козачий острів у Кропивницькому. 26 лютого 2022 рік. Фото: Суспільне Кропивницький

27 лютого у Кропивницькому заборонили продаж алкоголю, на вулицях з'являються білборди з посланням росіянам, люди починають робити вибухові коктейлі, на в'їздах у міста та селах встановили блокпости. У регіоні приготувались відбивати атаки російської армії.

Білборди з посланням для росіян, Кропивницький. 27 лютого 2022 рік. Фото: Суспільне Кропивницький

Готують вибухові коктейлі в Кропивницькому. 28 лютого 2022 рік. Фото: Суспільне Кропивницький