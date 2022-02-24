Військове вторгнення Росії. Кіровоградська область

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

Вранці 24 лютого журналісти Суспільного повідомили про звуки вибухів в Києві, Харкові та інших містах.

Над Кропивницьким зранку літають військові літаки. Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій:

10: 45 Дітей-сиріт з Донбасу евакуювали в Кіровоградську область напередодні, розповіла Суспільному голова обласної адміністрації Марія Чорна. Всього в області підготували три тисячі приміщень для жителів інших областей.

10:40 На в’їздах і виїздах у Кропивницький і Кіровоградську область встановили блок-пости. Сьогодні транспорт впускатимуть і випускатимуть, розповів Суспільному міський голова Кропивницького Андрій Райкович. Там працює поліція, всі повинні при собі мати документи.

10:35 Дитсадки, школи та вищі навчальні заклади області сьогодні працюють дистанційно – сказала Суспільному начальниця обласного управління освіти Ельза Лещенко. Студенти мають роз’їхатися по домівках. Якщо вони залишилися в гуртожитку, за них відповідає керівник закладу.

09:30 У Кропивницькому посилили охорону всіх об’єктів критичної інфраструктури. Про це в своєму телеграм-каналі написав міський голова Андрій Райкович.

"Прошу вас, без нагальної потреби не користуватись громадським транспортом, не бігти до банкоматів та торговельних мереж. Не скуповуйте продукти, їх достатньо. Прошу автомобілістів без нагальної потреби не користуватись своїми авто, не створювати черги на заправках. Всі, хто може залишити діток вдома, зробіть це. І обов’язково заспокойте їх. У кого немає такої можливості – дитячі садочки працюють. Школи можуть перейти на дистанційку. Усі лікувальні заклади міста також переводяться на посилений режим чергування".

9:30 У Кропивницькому на вулицях спокійно. Черги біля банкоматів та на автомобільних заправках.

8:30 Черги на заправках. Відео з вулиці Полтавська, машини стоять до площі Дружби народів.

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