Вибухи у військовій частині в Богданівці на Кіровоградщині. Що відомо

На території військової частини А1201, що у селі Богданівка Суботцівської громади Кіровоградської області, близько 6:00 24 лютого пролунали два вибухи. Про це Суспільному розповів місцевий житель Олександр Ткаченко. За інформацією голови обласної адміністрації Марії Чорної, ситуацію контролюють.

За словами Олександра Ткаченка, він проживає біля залізничної станції Чорноліська у Богданівці, близько 6:00 почув сирену на території частини: "Сирена у військовій частині звучала близько 6:00, хоча зазвичай о 8:00 вмикають. Я живу біля залізничної станції, видно ліс, де розташована частина. Почув вибух, не бачив. Потім побачив дим. Я вийшов подивитись. Люди на станції чекали на електричку. І десь за 10-15 хвилин пролунав страшний вибух, з полум’ям. Військових підняли за тривогою. Дружина одного з них працює з моєю. Сказала, що то або безпілотник, або літак був. Але намагалися влучити в техчастину військового містечка, не в житлову. Нікуди по-серйозному не влучили. Це були снаряди. Кажуть про можливу евакуацію містечка, але паніки немає. Жінка моя працює в магазині, і вона – на роботі".

Голова обласної адміністрації Марія Чорного під час брифінгу сказала, що снарядів не скидали, вибухівку заклали: "Вибухівка закладена була. Наслідки усунули, погасили. Охорону посилили. Ситуація контрольована. Жодних пересторог немає. В садки чи школи снаряди не влучали".

Травмованих і загиблих немає.

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