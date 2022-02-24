На Харківщині у зв‘язку із російським вторгненням запровадили комендантську година із 22:00 до 06:00. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Жителям Харківщини заборонено в цей час перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.
У разі небезпеки громадяни можуть безперешкодно прямувати до бомбосховищ і в комендантську годину. Лише необхідно при собі мати посвідчення особи", — зазначив Синєгубов.
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Дотримання комендантської години забезпечуватимуть співробітники поліції, СБУ, Нацгвардії, тероборони та інших силових структур.
24 лютого комендантську годину також запровадили на Дніпропетровщині, у Кіровоградській області, на Черкащині, Чернігівщині, та у Києві.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
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