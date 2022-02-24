На Харківщині у зв‘язку із російським вторгненням запровадили комендантську година із 22:00 до 06:00. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Жителям Харківщини заборонено в цей час перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.

У разі небезпеки громадяни можуть безперешкодно прямувати до бомбосховищ і в комендантську годину. Лише необхідно при собі мати посвідчення особи", — зазначив Синєгубов.

Дотримання комендантської години забезпечуватимуть співробітники поліції, СБУ, Нацгвардії, тероборони та інших силових структур.

24 лютого комендантську годину також запровадили на Дніпропетровщині, у Кіровоградській області, на Черкащині, Чернігівщині, та у Києві.

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