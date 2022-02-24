На Черкащині вводять комендантську годину

З 22:00 до 6:00 на території Черкащини діятиме комендантська година. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

З його слів, у цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. Їх отримають працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області.

Що відомо

На Черкащині військова частина, яка знаходиться у селі Дубіївка Черкаського району, зазнала атаки з повітря. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. З його слів, наразі оголосили евакуацію з Дубіївки та населених пунктів, які в радіусі 16 кілометрів від військової частини.

В Умані на Черкащині під час обстрілів загинув чоловік. Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. 24 лютого близько 08:30 у центральну частину Умані влучив снаряд. Загинув 39-річний уманчанин. Ще п'ятеро людей звернулися до лікарні з травмами.

У Смілі у районі "Загребля" обстріляли військову частину. Про це Суспільному повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. З його слів, повідомлення про обстріли ТЕЦ не відповідають дійсності.

В Уманському районі перекритий рух транспорту автодорогою "Стрий-Ізварине". Проводиться евакуація жителів села Росішки на Уманщині, повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

На території Черкаської області на в’їздах та виїздах із населених пунктів встановлюють блокпости. Роблять це згідно із рішенням обласного оперативного штабу.

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