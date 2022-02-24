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Росія обстріляла Харків "Смерчем" — CIT
ВІЙНАПодії

Росія обстріляла Харків "Смерчем" — CIT

Ярослав Прищепа
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Росія обстріляла Харків "Смерчем" — CIT Twitter

Росія обстріляла Харків з використанням системи залпового вогню РСЗВ "Смерч", скоївши цим військовий злочин.

Про це повідомляє команда з розслідування військових конфліктів Conflict Intelligence Team.

"Відео знято в Харкові, помітний хвіст ракетної системи залпового вогню РСЗО "Смерч", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили аналітики, ракетна система залпового вогню (РСЗВ) – невиборча зброя. Відтак удари по населених пунктах із застосуванням такої зброї є військовим злочином.

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