У Києві запровадили комендантську годину. Що вона передбачає

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про запровадження у столиці комендантської години у зв'язку з нападом Росії на Україну. Діятиме вона з 22:00 до 7:00.

Про це він заявив у своєму зверненні до киян.

"Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину. Діятиме вона з 22:00 до 7:00. Це — вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці", — сказав мер столиці.

За його словами, громадський транспорт під час комендантської години не працюватиме. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі. Кличко також закликав киян вчасно повертатися додому та пересуватися містом лише за крайньої потреби.

"Працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу", — додав Кличко.

Пізніше заступник голови КМДА Андрій Крищенко зазначив, що рішення про запровадження комендантської години ухвалив штаб з НС.

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