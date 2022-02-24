У Києві запровадили комендантську годину. Що вона передбачає

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про запровадження у столиці комендантської години у зв'язку з нападом Росії на Україну. Діятиме вона з 22:00 до 7:00.
Про це він заявив у своєму зверненні до киян.
"Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину. Діятиме вона з 22:00 до 7:00. Це — вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці", — сказав мер столиці.
За його словами, громадський транспорт під час комендантської години не працюватиме. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі. Кличко також закликав киян вчасно повертатися додому та пересуватися містом лише за крайньої потреби.
"Працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу", — додав Кличко.
Пізніше заступник голови КМДА Андрій Крищенко зазначив, що рішення про запровадження комендантської години ухвалив штаб з НС.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
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