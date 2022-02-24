На Чернігівщині вводять комендантську годину

З 21:00 до 06:00 на Чернігівщині запроваджують комендантську годину. Інформацію Суспільному сказав голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

"У цей час ні транспорт, ні люди на вулиці не мають бути. Бажано взагалі чернігівцям без гострої потреби не виходити на вулицю, але в комендантську годину це будуть контролювати спеціальні органи. Станом на зараз інформації про зупинку в’їзду та виїзду з міста немає".

Зі слів секретаря міськради Олександра Ломаки, станом на 17:45 у місті не планують роботу шкіл та садочків - згідно з розпорядженням міського голови.

"Щодо транспорту та іншої критичної інфраструктури, то все залежить від того, яка буде ситуація. Станом на зараз плануємо, що все буде добре і все буде працювать".