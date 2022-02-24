В Кіровоградській області ввели комендантську годину

На Кіровоградщині з 24 лютого вводиться комендантська година, сказала голова облдержадміністрації Марія Чорна.
З 22:00 до 6:00 знаходитись на вулицях можуть люди, у яких є спеціальний дозвіл. Комендантська година вводиться на 30 діб.
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