На Дніпропетровщині з 24 лютого з 22.00 до 06.00 вводиться комендантська година. Відповідне розпорядження підписав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

На період дії комендантської години жителям області забороняється перебувати на вулиці без спеціальних перепусток.

Дотримування комендансткої години забезпечуватимуть співробітники поліції, СБУ, Нацгвардії, тероборони та інших силових структур.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.

24 лютого о 5 години ранку російські окупанти здійснили масштабний ракетний обстріл по семи військових частинах Збройних Сил України у Дніпропетровській області. Вони знищили та пошкодили військові склади з боєприпасами, техніку, казарми, господарські приміщення.

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