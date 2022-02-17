На лівий берег метро не їздитиме. План дій КМДА у разі повномасштабної війни

У разі здійснення агресії з боку Росії громадський транспорт столиці працюватиме відповідного до мобілізаційного плану. Київський метрополітен на цей час буде перевозити лише тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури, для інших – слугуватиме укриттям. Зокрема "червона" гілка метро на лівому березі не буде перевозити пасажирів.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

"Що стосується роботи транспорту, у разі можливої агресії Росії. При настанні військового стану весь транспорт міста працюватиме відповідного до мобілізаційного плану. Метрополітен – це транспорт, який має споруди подвійного призначення, що використовується для перевезення пасажирів і для захисту населення, як сховища", – повідомив чиновник.

Метро столиці, за його словами, перевозитиме людей лише тих, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури – зранку та ввечері, приблизно шість годин, по три години в піковий час.

Решта населення зможу користуватися метрополітеном як укриттям.

"Він забезпечений спеціальними приміщеннями, там є приміщення для отримання мінімальної гігієни, все що необхідно для тимчасового перебування людей. При цьому метрополітен має електричне автономне живлення, артезіанські свердловини для води, та вентеляційні установки для очищення повітря", – додав Кандибор.

Він також повідомив, що вже розроблені спеціальні графіки руху поїздів на випадок використання метрополітену у режимі укриття.

"Станції закриваються на час укриття для захисту населення та працівників метрополітену. Що стосується роботи "червоної гілки" на лівому березі, то вона буде зупинена, так як вона є відкритою та найбільш ураженою, у випадку бомбардування чи ракетних атак", – пояснив він.

Натомість для мешканців лівого берега будуть курсувати автобуси.

"Будуть розроблені спеціальні маршрути автобусні, які будуть підвозити людей до місця посадки в метрополітен для забезпечення їх доставки до об'єктів критичної сфери", – зазначив чиновник КМДА.

Що відомо

З 14 по 19 лютого Національна поліція України переведена на посилений режим несення служби, "щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян".

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

13 лютого видання "Українська правда" опублікувало матеріал про те, що з України вилетіли понад 20 приватних і чартерних літаків з українськими олігархами та народними депутатами. Станом на 14 лютого понад 20 країн оголосили про скорочення персоналу дипломатичних місій у Києві або повної евакуації посольств до міст Західної України.

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