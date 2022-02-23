У Києві найближчим часом проведуть навчальні збори резервістів — Кличко

У Києві найближчим часом проведуть навчальні збори резервістів в батальйонах та бригадах тероборони. Про це повідомив мер Києва на термновому онлайн-брифінгу через рішення РНБО про запровадження надзвичайного стану по всій країні, крім двох напівокупованих областей: Донецької та Луганської.

За словами Кличка, столична влада перебуває на постійному зв'язку з начальниками регіонального управління сил територіальної оборони Збройних Сил та командувачем сил тероборони.

Всі потреби тероборони будуть вирішуватися в оперативному режимі, повідомив Кличко.

“Найближчим часом будуть організовані та проведені навчальні збори резервістів в батальйонах та бригадах тероборони. Ці навчання будуть проводитися протягом 30 днів. Усі необхідні рішення та заходи по провадженню надзвичайного стану в столиці ухвалить оперативний штаб міста Києва, який збереться сьогодні (23 лютого — ред.) після відповідного рішення Верховної ради”, — сказав Кличко.

Коментуючи запровадження надзвичайного стану, яке слідом за РНБО має підтримати Верховна рада, Кличко пояснив, що комендантську годину на території областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення.

"Жодної паніки. Надзвичайний стан, що планує запровадити держава, в цій ситуації — це упереджувальний крок для забезпечення правопорядку і громадської безпеки в містах, селищах та селах”, — сказав Кличко.

За його словами, це потрібно для попередження можливих провокацій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні.

Як пояснив мер Києва, у разі надзвичайного стану на території областей починають діяти оперативні штаби під головуванням голів обласних чи міських держадміністрацій. Встановлюється посилення контролю в'їздів та виїздів з території міст та областей. Може обмежуватися рух транспортних засобів та їх огляд.

“Столична влада працює, ми всі на місцях ухвалюємо необхідні рішення для життєзабезпечення нашого міста, для створення системи територіальної оборони, для забезпечення роботи громадського транспорту, установ, та закладів нашого міста”, — зазначив Кличко.

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