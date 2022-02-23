23 лютого через загрозу вторгнення військ Російської Федерації на територію України Рада нацбезпеки та оборони погодила рішення про введення надзвичайного стану на території України, окрім Луганської та Донецької областей. Надзвичайний стан діятиме на території Миколаївщини протягом 30-ти днів.

Про це під час спільного брифінгу з головою Миколаївської облдержадміністрації Віталієм Кімом розповів міський голова Олександр Сєнкевич.

За словами Олександра Сєнкевича, із запровадженням надзвичайного стану у житті цивільних громадян майже нічого не зміниться. Відповідно до закону "Про правовий режим надзвичайного стану", про припинення роботи магазинів, торговельно-розважальних центрів, кінотеатрів, спортивних центрів та залів не йдеться. Також свою роботу продовжують органи місцевого самоврядування та об’єкти критичної інфраструктури.

"Надзвичайний стан дозволяє діяти превентивно та оперативно реагувати на певні загрози національній безпеці та нормальному суспільному життю. Дестабілізація ситуації у регіонах є однією з цілей РФ. Прийняття такого рішення дає законні підстави вводити додаткові заходи безпеки", — сказав Олександр Сєнкевич.

За словами Сєнкевича, проведення масових заходів на території міста не заборонятимуть офіційно, проте дозвіл на їх проведення місцева влада не видаватиме.

"Будь-які масові заходи мають проходити спеціальне погодження, організатори мають повідомити органи місцевого самоврядування про намір провести масовий захід та отримати на це дозвіл. Скажу одразу, такі дозволи ми не видаватимемо", — сказав Олександр Сєнкевич.

Окрім того, відповідно до положень надзвичайного стану, у разі нагальної потреби у громадян можуть вилучати нерухоме майно або транспортні засоби. Проте, зі слів Сєнкевича, до таких заходів на території міста й області не планують вдаватися.

Станом на 23 лютого, зі слів міського голови, про загальну мобілізацію населення мова не йде.

"Мобілізують чинних резервістів першої хвилі, тобто людей, які мають бойовий досвід. Також звертаюся до всіх жителів міста та області з проханням не фотографувати особовий склад та військову техніку, та не публікувати у соцмережах інформацію про їхнє пересування, аби вона не була використана нашим ворогом", — сказав Олександр Сєнкевич.

За його словами, для потреб міського батальйону тероборони з бюджету міста готові виділити гроші з резервного фонду. Станом на 23 лютого, його розмір складає 30 млн грн.

За словами начальника Головного управління Нацполіції в області Сергія Шайхета, комендантську годину вводити не планують. Проте на вулицях міста збільшиться кількість поліцейьских, піших та автомобільних патрулів.

"Прохання до громадян носити із собою документи. Буде вибірково зупинятися автотранспорт, перевірятися документи, і на зброю, якщо вона є, в тому числі. Ми готові забезпечити вашу безпеку, просимо не сіяти паніку та поставитися із розумінням до правоохоронців під час перевірок", — сказав Сергій Шайхет.

За словами Віталія Кіма, на території області планують створити оперативний штаб для координації органів місцевого самоврядування, сил тероборони та правоохоронців. Питання про його створення розглядатимуть 23 лютого о 16:00.

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