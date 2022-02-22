На в’їздах до Миколаєва організували тимчасові блокпости

У Миколаєві правоохоронці організували тимчасові блокпости на в’їздах у місто. Також в обласному центрі сформували додаткові піші та автомобільні патрулі.
Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції у Миколаївській області Інна Парфенова.
За словами Інни Парфенової, посилене патрулювання є превентивним заходом для забезпечення публічного порядку та спокою мешканців регіону.
"Серед завдань правоохоронців – забезпечення правопорядку на вулицях, розкриття злочинів та профілактика правопорушень, оперативне реагування на можливі загрози безпеці громадян", — розповіла Інна Парфенова.
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З її слів, на цілодобове чергування в обласному центрі та населених пунктах регіону щоденно заступають понад 200 поліцейських, а також військовослужбовці Нацгвардії та співробітники регіонального управління Служби безпеки.