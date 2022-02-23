ДПСУ вводить обмеження щодо перебування в прикордонних районах України

Державна прикордонна служба вводить обмеження на перебування районах, що межують з Росією та Білоруссю. Серед іншого забороняється перебувати там у нічний час, їздити автівками по бездоріжжю та знімати на камеру.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"У районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя вводяться додаткові тимчасові режимні обмеження", – ідеться у повідомленні.

Серед обмежень:

перебування у прикордонні у нічний час

вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування

рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону

перебування іноземців у прикордонній смузі

використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об’єктів Держприкордонслужби України

пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

Що відомо

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