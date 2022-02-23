Українську енергосистему охоронятимуть понад 6 тисяч поліцейських

Національна поліція посилено охоронятиме об'єкти енергетичної інфраструктури на час відключенні енергосистеми України від Росії та Білорусі. На це період більше ніж 6 тисяч поліцеських забезпечуватимуть охорону об’єктів критичної інфраструктури. Про на це на брифінгу повідомив Олександр Фацевич, заступник голови Національної поліції України.

"Україна буде ізольована від інших систем забезпечення з інших держав. В тому числі держава агресора. Понад 6000 поліцейських будуть забезпечувати охорону цих об’єктів. Це буде поки тимчасово на період відключення", – ідеться у повідомленні.

Фацевич повідомив, що понад 100 об'єктів інфраструктури вже взяті під охорону, а національна поліція буде готова в разі якихось диверсійних атак захистити ці об’єкти.

"Ми зараз звертаємо увагу на об’єкти критичної інфраструктури. Від сьогоднішнього дня ми перевіряємо об’єкти в тому числі енергетичної інфраструктури. Більш як сто об’єктів енергетичної інфраструктури будемо брати під охорону", – повідомив заступник голови нацполіції.

Він додав, що національна поліція вже другий тиждень переведена в посилений варіант несення служби.

"Хочу розказати про порушення. На вихідних ми затримали та задокументували факти проплати мітингів. Особи є затриманими, ці проплачені мітинги були спрямовані, на дестабілізацію ситуації. Були прояви “Руського миру”. Є підозра про те, що джерела фінансування були з РФ", – розповів поліцейський.

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