Блінкен заявив, що скасовує заплановану зустріч із Лавровим

Міністр закордонних справ США Ентоні Блінкен повідомив, що вирішив скасувати раніше заплановану зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим через визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Про це Блінкен заявив 22 лютого під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Минулого тижня я погодився на зустріч із міністром закордонних справ Росії Лавровим для того, щоб обговорити наше занепокоєння стосовно європейської безпеки. Але ця зустріч відбулась би, тільки якби Росія не вторглася в Україну. Зараз ми бачимо початок вторгнення. І зараз немає сенсу проводити таку зустріч. Я порадився з нашими союзниками й партнерами, і всі згідні з цим", — наголосив посадовець.

Він також нагадав про впровадження нових санкції проти Росії та блокування проєкту російського газогону "Північний потік-2".

"Ми впроваджуємо швидкі координовані дії, а також забезпечуємо стабільність енергопоставок. Сполучені Штати, союзники, партнери об’єднані перед лицем російської агресії", — зазначив Блінкен.

За його словами, Росія проводить агресивну політику під прикриттям дипломатії.

"Ми не дозволимо Росії прикриватись дипломатією та водночас вдаватися до ескалації напруги на кордонах України. Будь-яка ескалація з боку Росії найближчим часом зустрінеться з реакцією США та наших союзників та партнерів. Ми продовжимо підтримувати Україну та захищати міжнародне право, щоб убезпечити всі країни світу від агресії, подібної до тої, що переживає Україна", — підкреслив очільник Держдепу.

Своєю чергою, Дмитро Кулеба підкреслив, що нині настав переломний момент для європейської безпеки та миру та безпеки в всьому світі. За його словами, агресія Росії поставила світ на межу наймасштабнішої катастрофи з часів Другої світової війни.

"Визнавши так звані республіки, Путін визнав його пряму відповідальність за війну з Україною та невиправдану війну проти іншої суверенної європейської держави", — підкреслив Кулеба.

Міністр також привітав рішення президента Байдена запровадити антиросійські санкції.

"Світ має відреагувати всією своєю потужністю і покарати Росію за вже скоєні злочини та за ті, що вони ще планують вчинити", — наголосив він.

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