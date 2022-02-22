Блінкен заявив, що скасовує заплановану зустріч із Лавровим

Міністр закордонних справ США Ентоні Блінкен повідомив, що вирішив скасувати раніше заплановану зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим через визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".
Про це Блінкен заявив 22 лютого під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
"Минулого тижня я погодився на зустріч із міністром закордонних справ Росії Лавровим для того, щоб обговорити наше занепокоєння стосовно європейської безпеки. Але ця зустріч відбулась би, тільки якби Росія не вторглася в Україну. Зараз ми бачимо початок вторгнення. І зараз немає сенсу проводити таку зустріч. Я порадився з нашими союзниками й партнерами, і всі згідні з цим", — наголосив посадовець.
Він також нагадав про впровадження нових санкції проти Росії та блокування проєкту російського газогону "Північний потік-2".
"Ми впроваджуємо швидкі координовані дії, а також забезпечуємо стабільність енергопоставок. Сполучені Штати, союзники, партнери об’єднані перед лицем російської агресії", — зазначив Блінкен.
За його словами, Росія проводить агресивну політику під прикриттям дипломатії.
"Ми не дозволимо Росії прикриватись дипломатією та водночас вдаватися до ескалації напруги на кордонах України. Будь-яка ескалація з боку Росії найближчим часом зустрінеться з реакцією США та наших союзників та партнерів. Ми продовжимо підтримувати Україну та захищати міжнародне право, щоб убезпечити всі країни світу від агресії, подібної до тої, що переживає Україна", — підкреслив очільник Держдепу.
Своєю чергою, Дмитро Кулеба підкреслив, що нині настав переломний момент для європейської безпеки та миру та безпеки в всьому світі. За його словами, агресія Росії поставила світ на межу наймасштабнішої катастрофи з часів Другої світової війни.
"Визнавши так звані республіки, Путін визнав його пряму відповідальність за війну з Україною та невиправдану війну проти іншої суверенної європейської держави", — підкреслив Кулеба.
Міністр також привітав рішення президента Байдена запровадити антиросійські санкції.
"Світ має відреагувати всією своєю потужністю і покарати Росію за вже скоєні злочини та за ті, що вони ще планують вчинити", — наголосив він.
Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться найближчими днями. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн
"Потрібно мати бачення реінтеграції" — дипломати та правозахисники про рішення РФ щодо "Л/ДНР"
Підсумки Радбезу ООН: Україна узгоджує санкції країн проти Росії — МЗС
У "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію у РФ: що відбувається на Донбасі та що про це кажуть місцеві
Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники
Мюнхенська безпекова конференція-2022. Головні тези про Україну
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!