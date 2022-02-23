Україна не планує евакуацію Харкова та Маріуполя — Кулеба

Український уряд не планує проводити евакуацію Харкова та Маріуполя на тлі загрози російського вторгнення.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном.

"Ми не маємо планів евакуація Харкова та Маріуполя", — наголосив посадовець.

За його словами, натомість Україна намагатиметься усіма засобами запобігти збройному конфлікту, а у разі, якщо ці спроби виявляться марними — чинитиме опір агресору.

"Ми маємо два плани, план "А" - скористатися усіма дипломатичними способами, щоб зупинити конфлікт та ескалацію дій Росії, та поганий план "Б" — боротися за кожний дюйм нашої землі. Боротися до нашої перемоги", — підкреслив Кулеба.

Раніше Ентоні Блінкен повідомив, що вирішив скасувати раніше заплановану зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим через визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

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