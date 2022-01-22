Румунія очікує напливу біженців з України в разі відкритого вторгнення Росії

У разі відкритого вторгнення Росії в Україну до Румунії можуть прибути біженці, й тамтешня влада готується надати їм гуманітарну допомогу. Про це в етері румунського телеканалу Digi24 заявив міністр оборони країни Васіле Динку.

"За будь-якого воєнного конфлікту може статися масова міграція населення. І ми очікуємо на неї, певна річ, хай на перший погляд може здаватися, що ми не готуємося до можливих побічних наслідків війни… Ми наразі готуємося надавати допомогу біженцям (з України — ред.). Це гуманітарний обов’язок", — заявив Динку.

Водночас, на думку міністра оборони Румунії, відкритого військового вторгнення до України з боку Росії очікувати не варто: "Економічна війна, економічна блокада в умовах конфлікту виникнути можуть, але, так би мовити, "гарячої" війни ми не очікуємо".

Динку наголосив, що Румунія не буде долучатись до війни Росії проти України у військовому плані. Він також нагадав, що Україна не є членом НАТО, а тому Альянс не може здійснити військового втручання.

"Не можемо бути певні, чи буде війна в Україні, оскільки її ціна для Росії буде дуже високою", — додав він.

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