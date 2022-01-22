Румунія очікує напливу біженців з України в разі відкритого вторгнення Росії

У разі відкритого вторгнення Росії в Україну до Румунії можуть прибути біженці, й тамтешня влада готується надати їм гуманітарну допомогу. Про це в етері румунського телеканалу Digi24 заявив міністр оборони країни Васіле Динку.
"За будь-якого воєнного конфлікту може статися масова міграція населення. І ми очікуємо на неї, певна річ, хай на перший погляд може здаватися, що ми не готуємося до можливих побічних наслідків війни… Ми наразі готуємося надавати допомогу біженцям (з України — ред.). Це гуманітарний обов’язок", — заявив Динку.
Водночас, на думку міністра оборони Румунії, відкритого військового вторгнення до України з боку Росії очікувати не варто: "Економічна війна, економічна блокада в умовах конфлікту виникнути можуть, але, так би мовити, "гарячої" війни ми не очікуємо".
Динку наголосив, що Румунія не буде долучатись до війни Росії проти України у військовому плані. Він також нагадав, що Україна не є членом НАТО, а тому Альянс не може здійснити військового втручання.
"Не можемо бути певні, чи буде війна в Україні, оскільки її ціна для Росії буде дуже високою", — додав він.
Читайте також: Україна запросить британських військових у разі агресії Росії — посол
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 17 січня Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні. Йдеться про протитанкові гранатомети NLAW. Очікується також, що група британських інструкторів приїдуть в Україну для проведення відповідного тренування українських військових.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
Читайте також
Від провокацій на Донбасі до санкцій. Що писали західні ЗМІ про агресію Росії проти України
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!