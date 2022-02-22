Визнання незалежності окупованих територій Донбасу є порушенням суверенітету України та принципів ООН.

Про це заявила Розмарі ді Карло, заступниця Генерального секретаря ООН Розмарі ді Карло.

"Генеральний секретар визнає що це є порушенням суверенітету України та принципів ООН. Ми стривожені рішенням ввести російські війська. Ми дуже стривожені з загибеллю громадян, евакуацією до Росії з Донецьку та Луганська. Місія ОБСЄ зафіксувала 3231 випадок порушення режиму припинення вогню з 19 до 20 лютого", — заявила Розмарі ді Карло.

Вночі 22 лютого в Нью-Йорку відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН на вимогу України. Рада безпеки ООН за участі України обговорювали визнання незалежності окупованих територій Донбасу Росією та введення туди російського контингенту.

Розмарі ді Карло також заявила, що Генеральний секретар ООН стурбований жертвами з боку цивільного населення на Донбасі, які зʼявляються після нового загострення конфлікту на Сході України.

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ . Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого . Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР" . Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Заступник голови комітету Ради Федерацій РФ (верхня палата парламенту) з міжнародних справ Андрій Клімов заявив , що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас .

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу