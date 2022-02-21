На фоні загострення війни на Донбасі у Росії 21 лютого відбулося позачергове засідання Ради безпеки РФ. У підсумку засідання президент РФ оголосив, що до кінця дня прийме рішення з питання визнання незалежності окупованих Росією територій Донбасу. Західні політики продовжують говорити про підвищення ризиків повномасштабного військового вторгнення РФ. Суспільне поспілкувалося з грузинським експертом з політичних ризиків Бакуром Квашилава та дізналося про його прогнози та про паралелі російсько-української війни з агресією Росії проти Грузії у 2008 році.

Бакур Квашилава каже, що навряд чи наразі великі міжнародні гравці знають, як розвиватимуться події. Адже рішення про подальші дії залишається за Кремлем. Наразі є декілька сценаріїв розвитку подій, які детально обговорюються в Європі.

Між конфліктами Росії з Україною та Грузією дійсно існують паралелі, але є і відмінності, каже Квашилава.

"Схожа в тому, що "великий сусід" намагається використати будь-яку провокацію для вторгнення, окупації, відібрати території й зробити твою державу залежною від Росії. Але різниця у тому, що у 2022 світ напевне знає реальні наміри РФ. Він без сумнівів знає, що Росія — країна-агресор, і вона сфабрикує будь-який інцидент, лише б засвідчити, що їй потрібно вторгнутися чи просунути їхні власні інтереси без огляду на міжнародне правосуддя чи справедливість", — каже Бакур Квашилава.

Наразі, каже експерт, Росія програла інформаційну війну перш ніж почався повномасштабний конфлікт. Наразі причини можливого конфлікту зрозумілі ще до його загострення, і це важлива відмінність від ситуації з Грузією.

Сценарій вивезення місцевого населення напередодні нападу був використаний Росією і в Грузії.

"Людей вивезли з Цхінвалі десь за 6 днів до розгортання конфлікту. Також була навала журналістів з Росії, які були підготовлені, щоб спеціально висвітлювати ситуацію під керівництвом Кремля. Так само були сфабриковані обстріли своїх же позицій і вивезення населення з Цхінвалі таким чином, що світ готувався до нібито грузинської агресії", — каже експерт.

Проте цього разу, вважає Бакур Квашилава, це не спрацює навіть з російською аудиторією, оскільки всі знають, що Україна не має наміру нападати на окуповані території.

"Немає раціонального способу чи причини для України намагатися врегулювати цю ситуацію військовим методом. Ніхто цьому не повірить", — каже Квашилава.

Він також каже, що методи ведення інформаційної війни Росією вже давно відомі у світі, адже Росія весь час їх повторює. Від 2008 року ці методи дещо урізноманітнились. Проте, агресивні наміри вже викрито, а тому Кремлю буде надзвичайно важко знайти підтримку навіть серед тих країн, які традиційно підтримують Росію.

"Я думаю, керівництво Кремля не може вирішити, що йому робити. Тому що для них немає способу виправдати в очах міжнародного права чи в очах світової спільноти, чому вони вторглися. І це, на мою думку, грає на руку Україні", — каже Квашилава.

Що відомо

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