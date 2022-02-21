Обласні прокуратури Донеччини і Луганщини зареєстрували кримінальні провадження за фактами вивезення цивільного населення з ОРДЛО і здійснення там примусового призову за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Про це 21 лютого повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Окупаційні адміністрації на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей протягом останніх днів здійснюють незаконне переміщення населення до РФ, а чоловіків, навпаки, не випускають, примушуючи до вступу до лав так званих "збройних сил ЛНР і ДНР", — зазначила вона.

За сллвами Венедіктової, так звана евакуація населення з ОРДЛО не має жодних підстав і є фактично депортацією українських громадян — зокрема дітей-сиріт і пацієнтів психоневрологічних лікувальних закладів — у Росію. Це порушує статтю 49 Женевської конвенції (ІV) про захист жертв війни від 1949 року та статтю 85 (4)(а) Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій.

Водночас примусовий призов в ОРДЛО під загрозою кримінального переслідування, зазначила генеральна прокурорка, є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, передбачених зокрема статтями 51 та 147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"Такі дії вчиняються окупаційними адміністраціями не вперше. Органами прокуратури вже здійснюються процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях за аналогічними фактами. 4 лютого 2022 року зокрема вже було повідомлено про підозру "начальнику відділу військового комісаріату ЛНР по Жовтневому та Ленінському районах", — нагадала Венедіктова.

Вона закликала українців, яких вивозять у Росію або схиляють до призову в ОРДЛО, звертатися до українських правоохоронних органів "для відповідного реагування".

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