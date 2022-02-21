Обласні прокуратури Донеччини і Луганщини зареєстрували кримінальні провадження за фактами вивезення цивільного населення з ОРДЛО і здійснення там примусового призову за статтею про порушення законів і звичаїв війниЧастина 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років..
Про це 21 лютого повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
"Окупаційні адміністрації на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей протягом останніх днів здійснюють незаконне переміщення населення до РФ, а чоловіків, навпаки, не випускають, примушуючи до вступу до лав так званих "збройних сил ЛНР і ДНР", — зазначила вона.
За сллвами Венедіктової, так звана евакуація населення з ОРДЛО не має жодних підстав і є фактично депортацією українських громадян — зокрема дітей-сиріт і пацієнтів психоневрологічних лікувальних закладів — у Росію. Це порушує статтю 49 Женевської конвенції (ІV) про захист жертв війни від 1949 року та статтю 85 (4)(а) Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій.
Водночас примусовий призов в ОРДЛО під загрозою кримінального переслідування, зазначила генеральна прокурорка, є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, передбачених зокрема статтями 51 та 147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
"Такі дії вчиняються окупаційними адміністраціями не вперше. Органами прокуратури вже здійснюються процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях за аналогічними фактами. 4 лютого 2022 року зокрема вже було повідомлено про підозру "начальнику відділу військового комісаріату ЛНР по Жовтневому та Ленінському районах", — нагадала Венедіктова.
Вона закликала українців, яких вивозять у Росію або схиляють до призову в ОРДЛО, звертатися до українських правоохоронних органів "для відповідного реагування".
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Що відомо
- Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.
- Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію. У зв'язку з цим окупаційна влада так званих "Л/ДНР" заборонила виїжджати чоловікам від 18 до 55 років з території так званої республіки.
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей. На засіданні Радбезу Росії 21 лютого всі учасники підтримали звернення Державної думи Росії із закликом визнати незалежність "Л/ДНР". Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення сьогодні.
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