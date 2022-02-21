Посольство Ізраїлю переїжджає з Києва до Львова

Посольство Ізраїлю в Україні переїде з Києва до Львова на тлі загострення безпекової ситуації на українських кордонах і на Донбасі. Про це 21 лютого повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.

"Після оцінки ситуації, яку ми здійснюємо в Міністерстві закордонних справ, а також розмов із низкою міжнародних структур, я розпорядився, щоб персонал посольства Ізраїлю в Києві переїхав до консульства у Львові", — заявив Лапід.

Глава МЗС Ізраїлю зазначив, що львівське консульство із 17 лютого допомагає громадянам виїхати з України. Він повторив заклик до ізраїльтян покинути українську територію за першої можливості.

Як зазначає Haaretz, з початку загострення безпекової ситуації на Донбасі з України до Ізраїлю повернулися понад три тисячі людей. Але в останні дні кількість охочих виїхати зменшилася.

Раніше дипломатичні установи низки держав оголосили про тимчасове скорочення штату в Києві або евакуацію представництв до Львова, а також рекомендували своїм громадянам не їхати в Україну і покинути її територію.

Причиною такого кроку там називали напружену ситуацію на кордонах України та в окупованому Криму, де Росія стягнула свої війська і техніку, а також останнє загострення на Донбасі.

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