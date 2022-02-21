Російський рубль падає на фоні засідання Радбезу РФ

На фоні засідання Ради безпеки РФ, яка розглядатиме питання визнання незалежності окупованих Росією територій ОРДЛО, відбувається падіння російської національної валюти.

Про це свідчать дані московської біржі.

Станом на 17 годину за київським часом, курс російського рубля відносно долара США впав на 2 рублі і становить 79,2 рубля за долар. Вартість 1 євро наближається до 90 рублів та становить 89,6 рубля.

Президент РФ Володимир Путін проводить позачергове засідання Ради Безпеки РФ 21 лютого. Він вже заявив, що Україна не збирається виконувати Мінські домовленості. Крім цього, стало відомо, що ватажки "Л/ДНР" попросили РФ визнати незалежність "республік".

Державна дума Росії 15 лютого проголосувала за звернення до Володимира Путіна про необхідність визнання самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”. За процедурою, протягом 30 днів президент Росії може схвально відповісти на звернення і підписати указ про визнання.

Україна і Захід заявили, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей. Сам президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що саме в межах цих домовленостей і має здійснюватися вирішення конфлікту на Донбасі.

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