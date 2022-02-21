Путін позапланово скликає Радбез РФ — Пєсков

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 21 лютого, скликає позапланове засідання Радбезу РФ. Про це повідомили у Кремлі, передає Інтерфакс з посиланням на прессекретаря Путіна.

Речник Путіна Дмитро Пєсков відмовився озвучити журналістам тему Радбезу. За його словами, йдеться про “нерегулярне” засідання Радбезу країни. Про це Пєсков сказав, відповідаючи журналістам, чи це буде екстрене засідання Радбезу чи регулярне.

"Це — це велика Рада безпеки”, — сказав Пєсков представникам ЗМІ.

За його словами, також на понеділок, 21 лютого, у Путіна заплановано кілька міжнародних телефонних розмов.

Що відомо

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін погодилися взяти участь у саміті, щоб обговорити безпекову ситуацію на кордоні з Україною. Про це повідомили у Єлисейському палаці та підтвердили у Білому домі.

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін під час телефонної розмови 20 лютого домовилися найближчим часом організувати саміт на найвищому рівні за участі України, РФ та союзників задля вирішення безпекової кризи в Україні та встановлення "тиші" на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС України скликати міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, який гарантував Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. У МЗС заявили, що відмова РФ від цих консультацій не повинна завадити їх проведенню.

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 24 лютого планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим через загострення ситуації на українських кордонах та на Донбасі.

Постійний представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Росія могла збільшити військову присутність та зосередити поблизу українських кордонів до 190 тисяч військових.

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін повідомив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

У СБУ назвали події 18 лютого на окупованому Донбасі, зокрема заяви бойовиків про диверсії та евакуація цивільного населення, "черговим витком гібридної війни" проти України.

19 лютого під обстріл на Донбасі потрапили українські депутати та іноземні журналісти.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав російського лідера Володимира Путіна відвести свої війська від українського кордону та обрати дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України. Водночас міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) попередили Росію про жорсткі санкції у разі наступу на Україну.

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