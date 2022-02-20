Міністерство закордонних справ України звернеться до всіх країн-підписантів Будапештського меморандуму щодо проведення консультацій з приводу загрози вторгнення Росії на українську територію. А відмова Росії від участі в цих консультаціях не повинна їм завадити.
Про це під час трансляції у Facebook заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.
Він наголосив, що Україна потребує ефективних міжнародних гарантій безпеки, і зараз час перевірити, як працює Будапештський меморандум.
"Ми звернемося до всіх держав-гарантів Будапештського меморандуму з приводу проведення консультацій, щоб вийти з конкретними рішеннями...На цьому етапі відмова Росії від проведення таких консультацій, на думку України, не повинно впливати на рішення інших держав", — заявив міністр.
Він зауважив, що зобов'язання у межах Будапештського меморандуму брала на себе кожна країна окремо, тому "відмова (Росії) не є підставою для непроведення консультацій".
Крім того, за результатами участі в Мюнхенській безпековій конференції глава МЗС наголосив, що "світ однозначно на боці України, не лише в словах, але і в справах". При цьому він зазначив, що бачить вікно для дипломатії, аби "зупинити негативний сценарій".
"Ми бачимо, що відбувається на фронті, ми бачимо, що робить Росія, але дипломатія продовжує працювати. Ми скоординували з ключовими нашими партнерами кроки, якими ми будемо тримати Росію на дипломатичному треку", — додав Кулеба.
Що таке Будапештський меморандум
Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Що відомо
- 19 лютого президент Володимир Зеленський доручив МЗС України скликати міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, який гарантував Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї.
- Раніше три президенти України — Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко — звернулися до країн-підписантів Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму). Вони закликали держави-підписанти здійснити конкретні кроки задля стримування Росії та наголосили, що зараз "вирішальний момент, коли ще можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом".
- 19 лютого речниця парламентської фракції "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що українські депутати та іноземні журналісти потрапили під обстріл на Донбасі. Цього ж дня у зоні ООС внаслідок обстрілу бойовиків загинув український воїн.
- Російські ЗМІ опублікували нібито план "наступальної операції" Збройних сил України на Донбас, але ця інформація є фейком. Зокрема, цей план російською мовою.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію росЗМІ про начебто "обстріли" окупованих територій Донбасу з боку українських військових та вимагає міжнародного розслідування порушення режиму "тиші" на Донбасі.
- Президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн
Обстріли на Донбасі: якими є гарантії безпеки для України? Аналізує експерт
Щоб допомогти — не потрібно постійно говорити про дати вторгнення. Що сказав Зеленський в Мюнхені
"Зброя — це мир". Що таке Будапештський меморандум та що він означає для України
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!