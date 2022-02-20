Міністерство закордонних справ України звернеться до всіх країн-підписантів Будапештського меморандуму щодо проведення консультацій з приводу загрози вторгнення Росії на українську територію. А відмова Росії від участі в цих консультаціях не повинна їм завадити.

Про це під час трансляції у Facebook заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що Україна потребує ефективних міжнародних гарантій безпеки, і зараз час перевірити, як працює Будапештський меморандум.

"Ми звернемося до всіх держав-гарантів Будапештського меморандуму з приводу проведення консультацій, щоб вийти з конкретними рішеннями...На цьому етапі відмова Росії від проведення таких консультацій, на думку України, не повинно впливати на рішення інших держав", — заявив міністр.

Він зауважив, що зобов'язання у межах Будапештського меморандуму брала на себе кожна країна окремо, тому "відмова (Росії) не є підставою для непроведення консультацій".

Крім того, за результатами участі в Мюнхенській безпековій конференції глава МЗС наголосив, що "світ однозначно на боці України, не лише в словах, але і в справах". При цьому він зазначив, що бачить вікно для дипломатії, аби "зупинити негативний сценарій".

"Ми бачимо, що відбувається на фронті, ми бачимо, що робить Росія, але дипломатія продовжує працювати. Ми скоординували з ключовими нашими партнерами кроки, якими ми будемо тримати Росію на дипломатичному треку", — додав Кулеба.

Що таке Будапештський меморандум

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Що відомо

19 лютого президент Володимир Зеленський доручив МЗС України скликати міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, який гарантував Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї.

Раніше три президенти України — Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко — звернулися до країн-підписантів Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму). Вони закликали держави-підписанти здійснити конкретні кроки задля стримування Росії та наголосили, що зараз "вирішальний момент, коли ще можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом".

19 лютого речниця парламентської фракції "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що українські депутати та іноземні журналісти потрапили під обстріл на Донбасі. Цього ж дня у зоні ООС внаслідок обстрілу бойовиків загинув український воїн.

Російські ЗМІ опублікували нібито план "наступальної операції" Збройних сил України на Донбас, але ця інформація є фейком. Зокрема, цей план російською мовою.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію росЗМІ про начебто "обстріли" окупованих територій Донбасу з боку українських військових та вимагає міжнародного розслідування порушення режиму "тиші" на Донбасі.

Президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

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