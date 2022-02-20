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Відмова РФ не завадить проведенню консультацій держав Будапештського меморандуму — Кулеба
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Відмова РФ не завадить проведенню консультацій держав Будапештського меморандуму — Кулеба

Тетяна Яворович
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Відмова РФ не завадить проведенню консультацій держав Будапештського меморандуму — Кулеба УНІАН

Міністерство закордонних справ України звернеться до всіх країн-підписантів Будапештського меморандуму щодо проведення консультацій з приводу загрози вторгнення Росії на українську територію. А відмова Росії від участі в цих консультаціях не повинна їм завадити.

Про це під час трансляції у Facebook заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що Україна потребує ефективних міжнародних гарантій безпеки, і зараз час перевірити, як працює Будапештський меморандум.

"Ми звернемося до всіх держав-гарантів Будапештського меморандуму з приводу проведення консультацій, щоб вийти з конкретними рішеннями...На цьому етапі відмова Росії від проведення таких консультацій, на думку України, не повинно впливати на рішення інших держав", — заявив міністр.

Він зауважив, що зобов'язання у межах Будапештського меморандуму брала на себе кожна країна окремо, тому "відмова (Росії) не є підставою для непроведення консультацій".

Крім того, за результатами участі в Мюнхенській безпековій конференції глава МЗС наголосив, що "світ однозначно на боці України, не лише в словах, але і в справах". При цьому він зазначив, що бачить вікно для дипломатії, аби "зупинити негативний сценарій".

"Ми бачимо, що відбувається на фронті, ми бачимо, що робить Росія, але дипломатія продовжує працювати. Ми скоординували з ключовими нашими партнерами кроки, якими ми будемо тримати Росію на дипломатичному треку", — додав Кулеба.

Що таке Будапештський меморандум

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Що відомо

  • 19 лютого президент Володимир Зеленський доручив МЗС України скликати міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, який гарантував Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї.
  • Раніше три президенти України — Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко — звернулися до країн-підписантів Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму). Вони закликали держави-підписанти здійснити конкретні кроки задля стримування Росії та наголосили, що зараз "вирішальний момент, коли ще можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом".
  • 19 лютого речниця парламентської фракції "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що українські депутати та іноземні журналісти потрапили під обстріл на Донбасі. Цього ж дня у зоні ООС внаслідок обстрілу бойовиків загинув український воїн.
  • Російські ЗМІ опублікували нібито план "наступальної операції" Збройних сил України на Донбас, але ця інформація є фейком. Зокрема, цей план російською мовою.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію росЗМІ про начебто "обстріли" окупованих територій Донбасу з боку українських військових та вимагає міжнародного розслідування порушення режиму "тиші" на Донбасі.
  • Президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

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