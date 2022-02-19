Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня знову планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим через загострення ситуації на українських кордонах та на Донбасі.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, передає агенція dpa.

За її даними, зустріч запланована на 24 лютого, але не уточнила де саме.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати дипломатичне вирішення конфлікту, але залишається незрозумілим, чи серйозно росіяни налаштовані до переговорів", — сказала Псакі.

Під час брифінгу 18 лютого президент США Джо Байден зазначив, що зустріч відбудеться, якщо до цієї дати Росія не здійснить вторгнення в Україну.

"Якщо вони (Росія) вторгнеться в ці дні, то стане чітко зрозуміло, що вони ніколи серйозно не сприймали шлях дипломатії", — заявив американський лідер.

Він також попередив, що у разі вторгнення на українську територію Росія заплатить "високу ціну".

Минулого разу Блінкен і Лавров зустрілися в Женеві 21 січня та обговорили через ситуацію довкола України.

Що відомо

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

У СБУ назвали події 18 лютого на окупованому Донбасі, зокрема заяви бойовиків про диверсії та евакуація цивільного населення, "черговим витком гібридної війни" проти України.

Напередодні бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 190 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.

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