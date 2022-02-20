Макрон і Путін домовились організувати саміт щодо ситуації на Донбасі

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін під час телефонної розмови 20 лютого домовилися найближчим часом організувати саміт на найвищому рівні за участі України, РФ та союзників задля вирішення безпекової кризи в Україні та встановлення "тиші" на Донбасі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу.

"Міністри закордонних справ двох країн зустрінуться найближчими днями для цього і працюватимуть над можливим самітом на найвищому рівні з Росією, Україною та союзниками для встановлення нового порядку безпеки в Європі", – повідомили в Єлисейському палаці.

Журналістка французького телеканалу BFM TV Ганна Сора-Дюбуа повідомила у Twitter, що розмова двох лідерів тривала одну годину 45 хвилин.

У Кремлі тим часом заявили, що Путін назвав причиною ескалації на Донбасі "провокації українських силовиків", а "Київ лише імітує переговорний процес".

"З урахуванням гостроти ситуації, що склалася, президенти визнали доцільним активізувати пошук рішень дипломатичними засобами по лінії зовнішньополітичних відомств та політрадників лідерів країн – учасниць "нормандського формату". Ці контакти покликані сприяти відновленню режиму припинення вогню та забезпеченню прогресу у справі врегулювання конфлікту навколо Донбасу", – йдеться в повідомленні.

Раніше Макрон обговорив телефоном загострення на Донбасі з українським лідером Володимиром Зеленським. Вони домовилися про скликання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та активізувати Мінський процес. До цього президент Франції говорив з лідерами України та Росії 12 лютого. Зокрема, тоді Макрон заявив Путіну про несумісність діалогу з загостренням на українському кордоні.

Що відомо

Польща ініціювала проведення спецзасідання постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через загострення на Донбасі.

Президент США Джо Байден 20 лютого збере засідання Ради національної безпеки Білого дому у зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну.

19 лютого президент Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон домовилися про скликання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для деескалації ситуації на Донбасі та встановлення режиму "тиші". Однак Росія вже двічі відмовилась від зустрічі ТКГ.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС України скликати міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, який гарантував Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. У МЗС заявили, що відмова РФ від цих консультацій не повинна завадити їх проведенню.

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