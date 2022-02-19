Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що у разі вторгнення Росії в Україну Лондон заборонить в'їзд російським олігархам та ускладнить доступ російських компаній до ринків капіталів.

Про це вона повідомила на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ми сповнені рішучості завдати Росії серйозних збитків у разі вторгнення, включаючи жорсткі санкції. Ми позбавимо олігархів можливості рухати свої гроші по всьому світу. Ми зупинимо їхні подорожі та ускладнимо для російських компаній доступ до наших ринків капіталу. І ми також збираємося ускладнити для Росії доступ до ринків суверенних боргів", — заявила Трасс.

Міністерка вважає, що світ має проявити свої сильні сторони, "тому що Росія розуміє силу".

Раніше Трасс повідомила, що Велика Британія погодила з країнами "Великої сімки" (G7) та Європейським союзом санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. А британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що Британія спільно з Євросоюзом і США напрацювала "найжорсткіший і найсильніший" пакет санкцій проти Росії на випадок її вторгнення в Україну.

Що відомо

У Мюнхені 18 лютого стартувала конференція з безпеки-2022. На заході, що триватиме до 20 лютого, лідери понад 30 країн світу, десятки провідних дипломатів та міністрів оборони говоритимуть про сучасну архітектуру безпеки світу, її виклик та загрози. Очікується, що головною темою буде ситуація навколо України.

19 лютого до Мюнхена прибув президент Володимир Зеленський, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії та обговорив спільні кроки задля стримування Росії. Раніше у Білому домі заявили, що Зеленський не має їхати на Мюнхенську конференцію на тлі загострення.

18 лютого премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були запроваджені після окупації Криму у 2014 році. Водночас заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх повідомив, що пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Проте Білий дім готує "нищівні" санкції проти фінансових установ та банків Росії.

премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були запроваджені після окупації Криму у 2014 році. Водночас заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх повідомив, що пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Проте Білий дім готує "нищівні" санкції проти фінансових установ та банків Росії. 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

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