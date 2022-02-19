Велика Британія спільно з Євросоюзом і США напрацювала "найжорсткіший і найсильніший" пакет санкцій проти Росії на випадок її вторгнення в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка стартувала 18 лютого.

Джонсон зазначив, що нещодавно мав розмову з очільницею Європейської комісії з Урсулою фон дер Ляєн та обговорив з нею спільні заходи проти Росії.

"Якщо Росія вторгнеться до свого сусіда, ми запровадимо санкції проти російських осіб і компаній, які мають стратегічне значення для російської держави, і унеможливимо їх залучення фінансування на лондонських ринках капіталу. І ми відкриємо матрьошки російських компаній і російських організацій, щоб знайти кінцевих бенефіціарів всередині", – заявив прем'єр Британії..

Він додав, що якщо російський президент Путін вважає, що своїми діями "зможе відштовхнути або залякати НАТО, він виявить, що все навпаки". За словами Джонсона, Британія та її союзники вже зміцнюють оборону східного флангу НАТО.

Раніше міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс повідомила, що Велика Британія погодила з країнами "Великої сімки" (G7) та Європейським союзом санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Що відомо

У Мюнхені 18 лютого стартувала конференція з безпеки-2022. На заході, що триватиме до 20 лютого, лідери понад 30 країн світу, десятки провідних дипломатів та міністрів оборони говоритимуть про сучасну архітектуру безпеки світу, її виклик та загрози. Очікується, що головною темою буде ситуація навколо України.

19 лютого до Мюнхена прибув президент Володимир Зеленський, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії та обговорив спільні кроки задля стримування Росії. У Білому домі заявили, що Зеленський не має їхати на Мюнхенську конференцію на тлі загострення.

18 лютого премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були запроваджені після окупації Криму у 2014 році. Водночас заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх повідомив, що пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Проте Білий дім готує "нищівні" санкції проти фінансових установ та банків Росії.

премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були запроваджені після окупації Криму у 2014 році. Водночас заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх повідомив, що пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Проте Білий дім готує "нищівні" санкції проти фінансових установ та банків Росії. 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

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