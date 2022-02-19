Зеленський знову запропонував Путіну зустріч

Президент Володимир Зеленський вчергове запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися для розв'язання проблемних питань та зниження напруженості на Донбасі.
Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Я не знаю, чого хоче президент РФ, тому пропоную зустрітися", — сказав Зеленський.
Також він наголосив, що українська сторона готова вести перемовини для закінчення війни у всіх можливих форматах та майданчиках. Раніше Зеленський неодноразово пропонував Путіну зустрітися у будь-якому форматі, зокрема на початку лютого, але російська сторона не відповіла на ці пропозиції.
Що відомо
- 19 лютого президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що доручив МЗС України скликати міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму та розблокувати Мінський процес.
- Українська сторона ініціювала позачергове засідання Тристоронньої контактної групи через загострення ситуації на Донбасі, однак представники окупаційної адміністрації відмовились від зустрічі.
- Російські ЗМІ опублікували нібито план "наступальної операції" Збройних сил України на Донбас, але ця інформація є фейком.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію росЗМІ про начебто "обстріли" окупованих територій Донбасу з боку українських військових та вимагає міжнародного розслідування порушення режиму "тиші" на Донбасі.
- 17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.
- Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.
- Ввечері 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.
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