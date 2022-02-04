ОП: Зеленський готовий зустрітись із Путіним, але згоди Путіна наразі немає

Президент Володимир Зеленський підтвердив свою готовність зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним у "будь-якому форматі". Однак згоди від РФ все ще не надходило.

Про це Суспільному розповів прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

"Туреччина вже кілька разів пропонувала бути посередником на зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, і Україна вже кілька разів відповідала, що ми згодні на будь-який формат зустрічей, який би дав конкретні результати", — зазначив він.

Водночас Нікіфоров наголосив, що наразі немає жодної інформації про те, що Путін погодиться зустрітися із президентом України в Туреччині.

Під час зустрічі з Зеленським 3 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував виступити у ролі посередника між РФ та Україною. Пізніше він також підкреслив важливість зустрічі з Путіним в Анкарі, яка запланована після повернення російського президента з Пекіна.

"Зараз ми визначаємо дату (для зустрічі з Путіним - ред). Після цього ми сподіваємося провести цю зустріч, щоб зібрати на високому рівні пана Путіна і пана Зеленського. Ми вже маємо домовленість із Зеленським у цьому напрямі. Я вірю, що якщо ми зможемо досягти цього на високому рівні, результати дадуть можливість отримати нові рішення для регіону", — заявив Ердоган, передає Daily Sabah.

Що відомо

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність провести на території свої країни саміт на рівні лідерів України та Росії, аби "понизити градус" безпекової ситуації замість того, щоб "роздмухувати пожежу".

19 січня президент Ердоган повідомив про готовність виступити посередником у перемовинах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередженні війни.

18 січня політик заявив, що він не вірить в імовірність повномасштабного нападу Росії на Україну.

У грудні 2021 року Ердоган заявив, що готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією. У відповідь в Офісі президента заявили, що таке посередництво може дати результат.

1 грудня Міністерство закордонних справ РФ відкинуло пропозицію президента Ердогана стати посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.

Президент Туреччини вже заявляв, що може організувати переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, оскільки Анкара має гарні стосунки як з Києвом, так і з Москвою.

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