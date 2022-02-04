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ОП: Зеленський готовий зустрітись із Путіним, але згоди Путіна наразі немає
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінТУРЕЧЧИНАПолітика

ОП: Зеленський готовий зустрітись із Путіним, але згоди Путіна наразі немає

Олександра Комісарова
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ОП: Зеленський готовий зустрітись із Путіним, але згоди Путіна наразі немає Колаж: Суспільне

Президент Володимир Зеленський підтвердив свою готовність зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним у "будь-якому форматі". Однак згоди від РФ все ще не надходило.

Про це Суспільному розповів прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

"Туреччина вже кілька разів пропонувала бути посередником на зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, і Україна вже кілька разів відповідала, що ми згодні на будь-який формат зустрічей, який би дав конкретні результати", — зазначив він.

Водночас Нікіфоров наголосив, що наразі немає жодної інформації про те, що Путін погодиться зустрітися із президентом України в Туреччині.

Під час зустрічі з Зеленським 3 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував виступити у ролі посередника між РФ та Україною. Пізніше він також підкреслив важливість зустрічі з Путіним в Анкарі, яка запланована після повернення російського президента з Пекіна.

"Зараз ми визначаємо дату (для зустрічі з Путіним - ред). Після цього ми сподіваємося провести цю зустріч, щоб зібрати на високому рівні пана Путіна і пана Зеленського. Ми вже маємо домовленість із Зеленським у цьому напрямі. Я вірю, що якщо ми зможемо досягти цього на високому рівні, результати дадуть можливість отримати нові рішення для регіону", — заявив Ердоган, передає Daily Sabah.

Що відомо

  • Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність провести на території свої країни саміт на рівні лідерів України та Росії, аби "понизити градус" безпекової ситуації замість того, щоб "роздмухувати пожежу".
  • 19 січня президент Ердоган повідомив про готовність виступити посередником у перемовинах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередженні війни.
  • 18 січня політик заявив, що він не вірить в імовірність повномасштабного нападу Росії на Україну.
  • У грудні 2021 року Ердоган заявив, що готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією. У відповідь в Офісі президента заявили, що таке посередництво може дати результат.
  • 1 грудня Міністерство закордонних справ РФ відкинуло пропозицію президента Ердогана стати посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.
  • Президент Туреччини вже заявляв, що може організувати переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, оскільки Анкара має гарні стосунки як з Києвом, так і з Москвою.

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