Жителі Донбасу не бачать передумов для евакуації – Денісова

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що мешканці окупованого Донбасу не бачать приводів для евакуації та не хочуть полишати свої домівки – самі жителі знаходяться у паніці на тлі повідомлень окупантів про виїзд у Росію.
Про це правозахисниця повідомила у своєму Telegram-каналі із посиланням на власні джерела в ОРДЛО.
"Опитані правозахисниками жителі ТОТ повідомляють, що передумов для евакуації немає, ситуація у більшості міст ОРДЛО спокійна і більшість громадян не хоче полишати свої домівки", – написала уповноважена з прав людини.
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Від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, Денісовій стало відомо про справжню паніку серед мирного населення у зв’язку із заявами ватажків так званих "ЛНР" та "ДНР" про евакуацію.
"Через створену спеціалізовану гарячу лінію чоловікам призовного віку та особам, які не оформили паспорт РФ, забороняється виїжджати з тимчасово окупованих територій", – додала вона.
Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 190 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- 17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.
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