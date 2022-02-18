Жителі Донбасу не бачать передумов для евакуації – Денісова

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що мешканці окупованого Донбасу не бачать приводів для евакуації та не хочуть полишати свої домівки – самі жителі знаходяться у паніці на тлі повідомлень окупантів про виїзд у Росію.

Про це правозахисниця повідомила у своєму Telegram-каналі із посиланням на власні джерела в ОРДЛО.

"Опитані правозахисниками жителі ТОТ повідомляють, що передумов для евакуації немає, ситуація у більшості міст ОРДЛО спокійна і більшість громадян не хоче полишати свої домівки", – написала уповноважена з прав людини.

Від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, Денісовій стало відомо про справжню паніку серед мирного населення у зв’язку із заявами ватажків так званих "ЛНР" та "ДНР" про евакуацію.

"Через створену спеціалізовану гарячу лінію чоловікам призовного віку та особам, які не оформили паспорт РФ, забороняється виїжджати з тимчасово окупованих територій", – додала вона.

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