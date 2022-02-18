У центрі Донецька вибухнув автомобіль

У центрі тимчасово окупованого Донецька вибухнула машина. Про це повідомляє представництво самопроголошеної ДНР у спільному центрі контролю та координації режиму припинення вогню СЦКК.

"Близько 19:00 підірвано машину на парковці біля будівлі "Дім Уряду". Вибухову хвилю чуло все місто. МНС виїхало на місце вибуху", — йдеться у повідомленні.

Так званий начальник міліції самопроголошеної ДНР Денис Синенков заявив, що автомобіль належав йому.

Головнокомандувач Валерій Залужний офіційно заявив, що ЗСУ не планують жодних наступальних операцій чи диверсій на тимчасово окупованих територіях.

Також українські військові не стріляють по житловим районам, де бойовики встановлюють свої вогневі позиції.

Що відомо

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