У центрі Донецька вибухнув автомобіль

У центрі тимчасово окупованого Донецька вибухнула машина. Про це повідомляє представництво самопроголошеної ДНР у спільному центрі контролю та координації режиму припинення вогню СЦКК.
"Близько 19:00 підірвано машину на парковці біля будівлі "Дім Уряду". Вибухову хвилю чуло все місто. МНС виїхало на місце вибуху", — йдеться у повідомленні.
Так званий начальник міліції самопроголошеної ДНР Денис Синенков заявив, що автомобіль належав йому.
Головнокомандувач Валерій Залужний офіційно заявив, що ЗСУ не планують жодних наступальних операцій чи диверсій на тимчасово окупованих територіях.
Також українські військові не стріляють по житловим районам, де бойовики встановлюють свої вогневі позиції.
Що відомо
- 18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
- 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.
- 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це 17 лютого повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерій Залужний.
- Окупанти знову обстріляли Станицю Луганську, горять два приватних будинки
- Намагається вплинути на засідання ООН. Резніков пояснив, для чого Кремлю загострення на Донбасі
- Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС
- Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.
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