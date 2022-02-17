Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за фактом обстрілів з боку російських окупантів дитячого садочка у Станиці Луганській та школи у Врубівці на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Повідомляють, що російські окупанти 17 лютого обстріляли Станицю Луганську з великокаліберної артилерії та мінометів, що заборонені Мінськими угодами.

У результаті обстрілу один зі снарядів пробив стіну дитячого садка. Троє працівників навчального закладу отримали контузію.

"Обстріл тривав близько 40 хвилин. Вогонь вівся прицільно для завдання втрат. За попередніми даними, ворог використав боєприпаси калібру 120 та 152 мм", - повідомили у пресслужбі.

Також 17 лютого окупанти обстріляли Врубівку Сєвєродонецького району

"Обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі школи", - йдеться у повідомленні.

Також обстрілом були пошкодженні газогін та житловий будинок.

На місці подій працюють оперативно-слідчі групи, опитують свідків та постраждалих, документують обставини злочинів.

Кримінальну справу відкрили за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки).

Що відомо

17 лютого о 09:50 російські окупанти обстріляли прифронтову Мар'їнку. Осколкові поранення отримала мирна жителька 1957 року народження.

Від початку 17 лютого російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів поранення отримали один український військовий та двоє мирних жителів.

У Луганській області окупаційні війська РФ обстріляли селище. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, а також школа в якій знаходились діти.

17 лютого у результаті обстрілів з боку російських окупантів без електропостачання залишились жителі Станиці Луганської.

17 лютого російські окупанти близько 09:40 обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова поблизу Станиці Луганської.

17 лютого о 09:00 ранку російські окупанти відкрили вогонь по Станиці Луганській. У результаті обстрілу снаряд влучив у будівлю дитячого садочка. Троє працівників закладу отримали контузії.

17 лютого під час обстрілу російськими окупантами Старого Айдару була пошкоджена лінія електропередач напругою 110 кВ. Поранених та травмованих серед мирних жителів немає.

16 лютого на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксували 230 одиниць військової техніки, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

16 лютого російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

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