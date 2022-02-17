На окупованих територіях зафіксували 230 одиниць військової техніки — штаб ООС

16 лютого на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксували 230 одиниць військової техніки, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, на окупованій території Донеччини зафіксували 88 одиниць військової техніки, серед них , 52 броньовані бойові машини, 20 танків невстановленого типу, буксирована артилерія, радіолокаційна станція, БТР та БМП.

На окупованій Луганщині зафіксували 142 одиниці військової техніки, серед них 46 танків, 42 бойові броньовані машини, буксирована артилерія невстановленого типу, самохідна артилерія невстановленого типу та самохідні гаубиці.

Також окупанти блокували роботу СММ ОБСЄ, не пропускаючи патруль Місії на блокпостах та глушачи роботу БПЛА.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення", — зазначили у штабі.

Що відомо

16 лютого російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

16 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що попри заяви Росії про відведення частини військ і техніки від українських кордонів ситуація там не змінюється.

Російські окупанти проводять рейди по приватних підприємствах та громадських місцях в ОРДЛО. Вони шукають людей, які ухиляються від військового обліку.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

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