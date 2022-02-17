Окупанти обстріляли селище на Луганщині: пошкоджена школа та газогін

У Луганській області окупаційні війська РФ обстріляли селище. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, а також школа в якій знаходились діти. Про це Суспільному повідомили з чергової частини ГУ ДСНС.

"О 10.25 від ВЦА надійшла інформація про обстріл по населеному пункту Врубівка. В результаті обстрілу були пошкоджені вікна в школі по вулиці Шкільна, 5. На момент обстрілу в ЗОШ знаходилось 30 учнів та 14 людей персоналу", — повідомили у ДСНС

Додали, що станом на 11:10 8 дітей та 2 співробітники знаходились в підвальному приміщенні ЗОШ. Решту учнів забрали батьки.

В наслідок обстрілу був пошкоджений газогін, без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

Зазначили. що внаслідок обстрілу був пошкоджений приватний будинок по вул. Центральна, 4. Інформації про постраждалих немає.

Що відомо

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